Incêndio em pousada de Porto Alegre deixa 9 mortos

Um incêndio na madrugada desta sexta-feira (26), que atingiu uma pousada no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deixou ao menos nove pessoas mortas. O estabelecimento fica localizado na Avenida Farrapos, entre as ruas Garibaldi e Doutor Barros Cassal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras sete pessoas que foram resgatadas com vida foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

Não há informações sobre o estado de saúde delas.

As causas do incêndio serão investigadas.

Estadao Conteudo