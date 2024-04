John Kennedy diz que não estava em ‘festinha’, mas pede desculpas

Uma semana após ser afastado ao lado de outros três companheiros de Fluminense, por tempo indeterminado, o atacante John Kennedy quebrou o silêncio. O herói da conquista da Libertadores ao anotar o gol da vitória sobre o Boca Juniors usou as redes sociais para pedir desculpas à torcida e ao clube, admitir que se comportou mal nos últimos dias e que o rendimento caiu em campo. No entanto, garantiu que não estava em “festinha” com garotas na concentração antes do clássico com o Vasco.

O problema ocorreu na sexta-feira, dia 19 de abril, um dia antes de a equipe enfrentar o Vasco. O Fluminense “escondeu” o caso antes do jogo e, na segunda-feira, anunciou que John Kennedy, Alexsander, Arthur e Kauã Elias estavam afastados do elenco profissional. Os jogadores teriam levado mulheres à concentração. Para piorar sua imagem, o atacante ainda faltou a um treino e foi flagrado bebendo com amigos em outra festa.

“Venho me manifestar após os últimos episódios. Sei que meu comportamento não foi dos melhores nos últimos dias, sei que tanto em campo como fora não venho entregando o que esperam de mim”, escreveu, no Instagram, antes de pedir perdão.

“Quero pedir desculpas ao clube, à comissão técnica, aos companheiros de equipe e, principalmente, à torcida que sempre me apoiou. Mas queria deixar claro que eu não participei da festa da concentração que foi noticiado”, afirmou.

O jogador tenta salvar seu casamento. Sua mulher o largou após as notícias e ele não tem visto a filha pequena com frequência. “Essas notícias acabaram trazendo muitos problemas para mim, para minha família e principalmente para mãe da minha filha que é a mulher que eu amo. E isso acabou trazendo uma exposição negativa e desnecessária pra ela” continuou.

Companheiros do time profissional reprovaram as atitudes de John Kennedy. Agora, o jogador tenta recuperar a confiança do grupo e também de Fernando Diniz. “Cometi erros, estou sofrendo, mas assumo como homem que sou e aceito todas as punições que me colocaram. Prometo que vou trabalhar e me esforçar para recuperar a confiança de todos vocês.”

Estadao Conteudo