Loja country está presente desde a primeira ExpoSul

Junior Dias é proprietário da “Rações Aeroporto”, localizada em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo Júnior, a loja começou pequena e hoje ele e a esposa têm doze funcionários contratados. O negócio expandiu de tal forma, que hoje além dos produtos voltados para o agro, ele também irá inaugurar uma clínica veterinária.

Para Júnior, a participação na ExpoSul é fundamental para a visibilidade e crescimento do negócio. Ele está presente na feira desde a primeira edição. No estande, toda a família trabalha junto e compartilha do gosto pelo universo do agro.

Dentre os produtos expostos, o proprietário mostra as novas facilidades criadas para quem anda a cavalo, por exemplo. Ele expôs suporte para caixa de som, suporte para celular e até para uísque, todos conectados diretamente na cela do cavalo, para garantir que as viagens longas em cima do animal sejam com mais conforto. Júnior disse também que nesta sexta (05) haverá ainda mais novidades na loja.