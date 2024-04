Mega Sena: ainda dá tempo de concorrer ao prêmio de 17 milhões

Ainda dá tempo de ficar milionário. A Caixa Econômica Federal (CEF) realizará neste sábado (6) mais um sorteio da Mega-Sena, que tem prêmio estimado em R$ 17 milhões.

O concurso terá suas dezenas divulgadas às 20h. As apostas podem ser realizadas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica em todo o país ou pela internet.

Leia Também: Concurso em Cachoeiro: liberada consulta dos locais de provas

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.708 da Mega-Sena, sorteadas na noite da última quinta-feira (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou e vai agora a R$ 17 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 10-11-12-19-23-28.

A quina teve 126 apostas ganhadoras, e cada uma recebeu R$ 17.344,12. A quadra registrou 5.990 apostas ganhadoras, que irão receber individualmente o prêmio de R$ 521,19.

As apostas para o próximo concurso, que será realizado hoje, sábado (6), podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.