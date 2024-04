Mimoso do Sul: agora a preocupação é com a poeira

Após duas semanas do terrível temporal que devastou a cidade de Mimoso do Sul, autoridades e cidadãos enfrentam agora muita poeira resultante da lama que está secando nas vias públicas.

O município foi grandemente afetado pelas chuvas da noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23) de março, deixando 18 mortos e milhares de pessoas desalojadas.

Leia Também: Eclipse solar pode ser visto do Brasil? Veja a transmissão

A Secretaria Municipal de Saúde de Mimoso do Sul comunicou sobre os riscos à saúde da população, orientando para que cada cidadão possa tomar as medidas preventivas.

A orientação é de que as pessoas usem máscaras, principalmente quando forem sair de casa. A orientação também é lavar as mãos com frequência e adotar práticas de limpeza que minimizem o contato com a poeira, como usar um pano molhado na hora de varrer.

Eliedson Morini, secretário de saúde, pede para que a população busque ajuda médica assim que aparecer qualquer sintoma de doenças, como a leptospirose, causada pela urina e fezes de ratos, que pode ser transmitida por meio da água da enchente.