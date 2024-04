Palmeiras contra o Independiente del Valle e lidera Libertadores

Depois de um primeiro tempo pavoroso, o Palmeiras conseguiu reagir e buscar uma impressionante virada por 3 a 2 sobre o Independiente del Valle, no Equador. Endrick, Lázaro e Luís Guilherme marcaram para a equipe alviverde. O camisa 9 fez o clube faturar cerca de R$ 14 milhões em sua transação com o Real Madrid.

Claramente há uma crise técnica afetando o desempenho dos titulares do Palmeiras. Estranha o fato de Abel Ferreira – mesmo o próprio treinador tornando públicos os problemas de condicionamento físico de alguns atletas, entre ele Raphael Veiga -, apesar da situação, insistir em começar um jogo, em uma altitude de 2.850 metros, com atletas atuando com pouca energia. Estêvão, Luís Guilherme e Lázaro pedem passagem.

Com o resultado, o Palmeiras se mantém na liderança do Grupo F, com sete pontos. O próximo jogo do time está agendado para segunda-feira, às 20h, no MorumBis, diante do rival São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o compromisso seguinte acontece apenas no dia 9 de maio, às 19h, contra o uruguaio Liverpool, no Estádio Centenário de Montevidéu.

Abel optou por levar a campo o time praticamente completo, mas com maior proteção à linha de retaguarda, com cinco defensores e explorando a velocidade no ataque, com Endrick e Rony na frente. Não demorou para que o jogo ganhasse a configuração proposta pelos dois clubes, com ampla posse de bola para os equatorianos.

A pressão do Del Valle resultou em gol aos 12 minutos. A joia de 16 anos Páez, vendido ao Chelsea por quase R$ 110 milhões, foi preciso para uma finalização perfeita, no ângulo direito do goleiro Weverton, inaugurando o placar em Quito. Mesmo em vantagem, os donos da casa insistiram na busca por mais bolas na rede.

Aos 38, uma jogada tranquila na defesa se tornou problema para o Palmeiras. Piquerez afastou mal a bola, Gómez não se antecipou à marcação, Hoyos subiu de cabeça e anotou o segundo gol do Independiente del Valle. A primeira finalização do Palmeiras no jogo aconteceu aos 47 e culminou em gol. Endrick cabeceou após cruzamento de Rony e descontou após sete partidas de jejum.

O gol de Endrick também representa mais dinheiro para o clube alviverde na transferência para o Real Madrid. A cada cinco gols, o Palmeiras soma mais 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 14 milhões.

No retorno para o segundo tempo, o Palmeiras mostrou outra postura, muito mais presente no ataque e buscando o gol de empate. Apesar da melhora de performance, o time alviverde não conseguiu a igualdade com a formação titular, então Abel decidiu sacar Veiga e Mayke e dar chance aos jovens Estêvão e Luís Guilherme.

Insatisfeito com o resultado negativo, Abel fez algo incomum e deixou o time com um único zagueiro de ofício ao trocar Luan, Endrick e Rony por Vanderlan, Flaco López e Lázaro. Aos 35, foi Lázaro o responsável por igualar o marcador em seu primeiro gol pelo Palmeiras. Ele recebeu lindo passe de López e tocou com categoria na saída do goleiro. Nos acréscimos, Luís Guilherme apareceu para concretizar a virada na altitude, aos 50 minutos.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE 2 x 3 PALMEIRAS

INDEPENDIENTE DEL VALLE – Moisés Ramírez; Landázuri, Carabajal, Schunke e Beder Caicedo; Zabala (Mercado), Ortiz e Páez; Hoyos (Renzo López), Renato Ibarra (Arroyo) e Romario Ibarra (Medina). Técnico: Javier Gandolfi.

PALMEIRAS – Weverton; Mayke (Luís Guilherme), Marcos Rocha, Luan (Vanderlan), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Estêvão); Endrick (Lázaro) e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS – Páez, aos 12, Hoyos, aos 38 e Endrick, aos 47 minutos do primeiro tempo; Lázaro, aos 35, e Luís Guilherme, aos 50 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Vanderlan e Richard Ríos (Palmeiras) e Hoyos, Ortiz e Caicedo (Del Valle).

ÁRBITRO – Cristián Garay (CHI).

PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Banco Guayaquil, em Amaguaña.

Estadao Conteudo