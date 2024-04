PF retoma agendamento online para emissão de passaporte

A Polícia Federal (PF) afirmou que retomou o agendamento online para emissão de passaporte na quarta-feira (24). O serviço estava temporariamente indisponível desde 17 de abril, quando houve uma tentativa de invasão nos sistemas da PF.

O sistema foi restabelecido após uma atualização, de acordo com a corporação, sem dar detalhes sobre o andamento das investigações.

Neste período, os agendamentos realizados previamente foram atendidos normalmente na data e horário marcados.

Para os viajantes que não tinham viagem programada para os próximos 30 dias, a recomendação era aguardar a normalização do serviço.

Desta forma, o agendamento já pode ser realizado.

Possível ataque hacker

No dia em que anunciou a suspensão temporária do serviço online de agendamento para emissão de passaportes, a PF disse que estava investigando uma tentativa de invasão ao site.

Ainda não há detalhes a respeito da invasão e dos possíveis autores do ataque hacker.

O caso permanece sob investigação.

Estadao Conteudo

