Polícia Civil de Guaçuí faz operação de combate ao tráfico

No final da tarde de ontem (19), a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão numa residência no Beco dos Aflitos, bairro São Miguel, em Guaçuí. No local foram encontrados 44 pinos de cocaína e 15 munições calibre 38, sendo que o dono da casa, um homem de 53 anos de idade, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A Polícia Civil já vinha investigando o suspeito há um tempo e havia informações de que ele fazia intenso tráfico de drogas no Beco dos Aflitos, especialmente cocaína, e que ele também possuía uma arma de fogo. O autor foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de munição de arma de fogo e foi encaminhado para o CDP de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Fonte: PC ES