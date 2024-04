Postes ameaçam cair e causam preocupação entre comerciantes em Cachoeiro

Os comerciantes da avenida Mauro Miranda Madureira, na altura do bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, estão preocupados com dois postes danificados, que ameaçam cair a qualquer momento.

Um funcionário de uma empresa próxima aos postes, disse que a estrutura ficou danificada após um veículo bater contra os postes. “Um caminhão bateu nos postes há mais ou menos uns sete meses. Desde quando o acidente aconteceu e até hoje as providências não foram tomadas”, conta.

Além disso, ele relata que o fluxo de caminhão no local é intenso e que os postes são um risco para pessoas que trafegam na avenida. “Passa muito caminhão por aqui todos os dias. A via é composta por carros populares, caminhões e carretas. É um risco para empresas, para os motoristas e pedestres. É preciso que tomem alguma providência antes que aconteça alguma tragédia”, explica.

Procurada pela reportagem, a EDP informou que o poste encontra-se nesta situação após a colisão de um veículo e que providenciará a substituição do equipamento. No entanto, o prazo para a substituição do poste não foi informado.