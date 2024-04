Projeto que visa cortar árvores históricas é alvo de protestos em Guaçuí

A Prefeitura de Guaçuí, no Caparaó, elaborou um projeto que visa a supressão de quase 90% das árvores que existem atualmente na Praça João Acacinho, no centro da cidade.

A audiência pública que ocorreu na tarde dessa quinta-feira (4), teve como objetivo discutir o projeto de revitalização da Praça João Acacinho que prevê o corte de 47 das 54 árvores. O projeto original já sofreu alterações e foi elaborado na época pelo paisagista Roberto Burle Mark.

Nas redes sociais, a audiência pública realizada pela gestão do atual prefeito Marcos Luiz Jahuar (Republicanos) causou indignação dos moradores.

“Essa audiência, que não foi uma audiência e sim um comunicado à população, só comprovou mais uma vez a ignorância, egoísmo, impotência e ego frágil de uma gestão frustrada e em decadência, que sequer permite a participação pública de maneira eficiente e respeitosa, com a mínima preocupação em demonstrar o que realmente será feito com detalhes e explicações devidas. O que tivemos nessa tarde foi um show de horrores, um circo onde os palhaços foram os munícipes participantes”, disse o internauta @filipe.sgum.

Outra seguidora, @_lealcrist mencionou: “Nenhuma árvore será derrubada, pois os munícipes não irão permitir. ”

O que fala a prefeitura

Segundo informado pela prefeitura em suas redes sociais, após o término da audiência pública, os cidadãos terão até o dia 10 de abril para manifestar suas considerações por meio de ofícios, no Setor de Protocolo da Prefeitura, das 08h às 11h e das 13h às 17h.

As contribuições serão cuidadosamente analisadas pela administração municipal e passarão pelo crivo do Conselho de Meio Ambiente, Conselho da Cidade e Conselho do Turismo.

A prefeitura ainda menciona que somente após essa etapa de avaliação será definido se o projeto será aprovado ou se sofrerá ajustes conforme as sugestões apresentadas pela comunidade.