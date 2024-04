‘Quilos Mortais’: reality de sucesso nos EUA vai ganhar versão brasileira

Sucesso do canal TLC, o reality Quilos Mortais terá uma versão brasileira. O projeto chega ao País pelo streaming Max, com estreia marcada para 9 de maio.

Em seis episódios, a série vai acompanhar a vida de nove brasileiros que lutam contra problemas decorrentes da obesidade, como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e mobilidade reduzida. Eles serão supervisionados por cinco médicos especialistas em cirurgia bariátrica, cirurgia do aparelho digestivo e metabolismo.

O reality americano está disponível no catálogo da Max e também é exibido na TV aberta, pela Record.

Confira o trailer de ‘Quilos Mortais Brasil’:

Estadao Conteudo

