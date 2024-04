Resultado da Mega-Sena: 2 apostas faturam prêmio no ES

O resultado da Mega-Sena, sorteada nesta quinta-feira (04), foi favorável para, pelo menos, duas apostas registradas no Espírito Santo.

Os apostadores acertaram 5 números do concurso 2708 e vão embolsar o prêmio de R$ 17.344,12 cada. Os números sorteados foram: 10 – 11 – 12 – 19 – 23 – 28

As apostas capixabas vencedoras da Mega-Sena foram registradas nos municípios de Serra e Vila Velha, ambas na modalidade simples, no valor de R$ 5.

Segundo a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ R$ 17,5 milhões.

*Fonte: Caixa Econômica Federal.

