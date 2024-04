Rio Branco AC vence Rio Branco VN em primeiro jogo da final do Capixabão

No último domingo (7), Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco AC se enfrentaram, em jogo válido pela primeira partida da final do Capixabão 2024.

Leia também: Atacante capixaba é destaque no futebol na Arábia Saudita

A final acontece em dois jogos, sendo o primeiro já realizado entre as duas equipes. Os dois times fizeram um ótimo jogo no Estádio Kleber Andrade, que acabou sendo decidido em um golaço de Maranhão, camisa 17 do Rio Branco AC.

Com foi o jogo?

Com um primeiro tempo “morno” e com duas chances de perigo para cada lado, as duas equipes foram para o vestiário com o placar em 0 a 0. Porém, com um jogo muito equilibrado, no primeiro tempo.

O segundo tempo da final, começou ainda mais devagar do que foi o primeiro. Porém, Kieza abriu o placar para o Capa Preta, aos 11 minutos de jogo, e automaticamente “esquentou” a partida.

Com gol do atacante Ronaldy, o empate do Rio Branco VN veio aos 26 minutos, em um momento em que estava nitidamente melhor no jogo. Assim, o time de Venda Nova continuou pressionando, querendo muito a virada. Mas, aos 34 minutos, Maranhão marcou um golaço do meio de campo, encobrindo o goleiro Pedro Zanette, que acabou falhando no lance.

Próximo jogo entre Rio Branco AC e Rio Branco VN

As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, dia 13 de abril, às 17h, no Estádio Kleber Andrade. Agora, o Polenteiro tem a missão de reverter o placar do primeiro jogo, para conquistar a tão sonhada taça do estadual. Já o Rio Branco AC, depende apenas de um empate, para garantir o 38° título do Capixabão.