Solidariedade marcou o Festival Penha Roots

O Festival Penha Roots realizado no último final de semana em Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, não foi marcado somente pela energia positiva dos grandes shows nacionais, como o de Elba Ramalho e Marcelo Falcão.

Um público de quase 5 mil pessoas lotou a pequena vila de aproximadamente 500 habitantes, buscando diversão e muita música boa. Além disso, os participantes também foram solidários, um total de 100 kg de alimentos foram arrecadados.

Segundo Giovana Antunes, colaboradora do Grupo Folha do Caparaó de Comunicação – GFC, empresa organizadora do evento, foram arrecadados quase 600 litros de leite, 100 kg de alimentos não perecíveis e diversos agasalhos.

As doações foram divididas em igual parte e entregues para a Igreja Metodista no distrito de Celina, em Alegre, e no Lar dos Idosos – Vicentinos, em Divino de São Lourenço.

Crédito: Giovana Antunes