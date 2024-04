Zico em Cachoeiro: confira tudo sobre a chegada do ídolo nacional

Pela primeira vez em sua vida, Zico virá a Cachoeiro de Itapemirim, para uma palestra sobre liderança, dia 10 de julho, no Jaraguá Tênis Clube. A abertura dos portões está prevista para às 18h, já a palestra será das 20h30 às 21h40.

A palestra que Zico irá comandar, será sobre liderança. Segundo Eliton Perini, empresário de Zico neste evento, a palestra irá trazer nesta 1h10, coisas sobre a vida de Zico, e principalmente como sempre foi um líder, dentro e fora de campo.

Zico sempre demonstrou liderança pelas equipes que atuou. Flamengo, Udinese, Kashima Antlers e Seleção Brasileira, ídolos em todos esses times, e principalmente líder, em todos os quatro.

Eliton ressalta como Arthur Antunes Coimbra, também sempre foi um líder fora das quatro linhas: “Zico também sempre foi um grande líder fora de campo, como treinador, pai, irmão, filho, sobrinho, neto, empresário e amigo”.

O intuito da palestra se resume a liderança que Zico teve durante toda sua vida, e a oportunidade única de conhecer e aprender com o ídolo nacional. “Zico construiu esta palestra para contar um pouco de toda sua história, e principalmente, como um líder se porta em situações cotidianas ou não”, frisou Eliton.

Dois reis em Cachoeiro

O empresário declarou ser muito fã do cantor Roberto Carlos, e comentou sobre sua conversa com Galinho, falando sobre Cachoeiro: “Eu sou muito fã do Roberto Carlos, então comentei com Zico, o Rei do futebol tem que ir à cidade do Rei da música, será perfeito”.

“Na última palestra que nós fizemos, dia 20 de dezembro, no Centro de Convenções de Vitória, eu comentei com ele após a palestra, estou com a intenção de te levar pra Cachoeiro de Itapemirim. Onde dois reis vão estar presentes, o cantor que nasceu lá e você, como Rei do futebol, vai ser um presente para cidade. Ele falou: topo, pode organizar!”, disse Eliton Perini.

Eliton agradeceu o acolhimento da cidade, e disse esperar o mesmo com o ex-jogador da Seleção Brasileira. “Estou sendo muito bem acolhido por todos aqui, Márcio, presidente do clube, está me atendendo muito bem. As pessoas vêm me recebendo muito bem aqui em Cachoeiro, estou muito feliz. Tomara que essa reciprocidade se comporte para o Zico também, tenho certeza de que vamos fazer um grande evento por aqui”.

Ação solidária para Mimoso do Sul

O evento contará com ações solidárias para as vítimas das fortes chuvas em Mimoso do Sul, o empresário comentou que Ronan Rangel o procurou, através de um amigo, solicitando uma camisa autografada por Zico, para ajudar na reconstrução da cidade. Contudo, Eliton disse também, que além da camisa autografada por Zico, já está com a do jogador Sávio em mãos. Além das duas camisas, alimentos também serão recolhidos em prol de Mimoso.

Ingresso solidário

O ingresso solidário pode ser uma ótima opção para quem quiser ver a palestra, ele já está sendo vendido, desde terça-feira (23), por meio da Blueticket.

Todavia, o ingresso custa R$ 234,00. Mas, com o ingresso solidário, o valor vai para 132,00. Assim, você compra o ingresso por 132,00 e leva 1k de alimento não perecível, no dia do evento.

Todos os quilos de alimento recolhidos na entrada do evento serão revertidos para reconstrução de Mimoso do Sul. “Não será apenas a camisa de Zico e Sávio. Assim, podemos criar um evento em que a gente possa ajudar ao menos um pouquinho, a todos que precisam”, ressaltou Eliton.

VIP

O ingresso vip é mais restrito que os demais, e só está sendo vendido pelo WhatsApp. “O vip é restrito pois será um atendimento direto com Zico, pós palestra. Além disso, os vips vão assistir a palestra em uma mesa, de frente para o palco, onde Zico vai estar”.

Após acabar a palestra, os vips serão identificados e vão ser levados para outra área, com no máximo 45 pessoas. “Lá, vão ficar tomando um vinho, um chopp, comendo alguma coisa. Zico vai levar livros com dedicatórias feitas na hora, sobre a vida dele. Aliás, os vips também vão receber autógrafos se estiverem com a camisa, e fotos em alta resolução, do nosso fotografo. No geral, vamos estar ali com Zico, em uma resenha. Vamos ficar uma hora e pouco dialogando com o Zico, trocando uma ideia”, frisou.

O primeiro e segundo lote já estão esgotados, mas ainda tem dois lotes a serem vendidos. Para quem quiser o ingresso vip, para ficar cara a cara com o Galinho, deve entrar em contato pelo WhatsApp, e mandar mensagem, sem ligação. Envie “eu quero o vip”, para (27) 99687-0870. Lá, serão passadas todas as informações, e o valor. O terceiro lote começou a ser vendido na última terça-feira (23).

Associados

Os associados do Jaraguá Tênis Clube, ganham uma boa possibilidade de comprar um ingresso. Ou seja, os associados recebem a oportunidade de adquirir um ingresso a 105,60, e ficar logo atrás do Zico, em uma cadeira premium. São 149 vagas para associados.

“Logicamente, não tem mais 149 vagas, porém ainda há vagas. As vendas se iniciaram pelo site da Blueticket, com 1kg de alimento”, reforçou Eliton Perini.

Contudo, o empresário disse, que em 15 dias, deve abrir o Espaço Lounge. Quem adquirir terá acesso a alguns brindes e surpresas, em um tom de suspense, Eliton preferiu manter em segredo por enquanto “Para aqui a pouco”.

Uma honra

Eliton Perini, empresário de Arthur Antunes Coimbra neste evento, disse que Zico se sente muito honrado de estar vindo para Cachoeiro de Itapemirim pela primeira vez.

“De todo coração, espero que todos sejam bem atendidos, que todos se sintam privilegiados de estar assistindo uma palestra com Zico. Mesmo que não consigam um autógrafo, uma foto, se sintam prestigiados de estarem vivenciando um momento único e exclusivo, cara a cara com um ídolo. Ouvindo ali, histórias verdadeiras, contadas pelo próprio Zico, histórias que ele viveu, não criou, que ele viveu. Para hoje, repassar esses ensinamentos para todos”, ressaltou Eliton.

Aliás, a FAP Eventos Esportivos, é quem trabalha com os eventos do Zico, e está muito satisfeita com o acolhimento que está recebendo em Cachoeiro. “Fomos muito bem acolhidos pelo Márcio, aqui do Jaraguá, Léo, o gerente, a secretaria Rose, o tesoureiro Sabino, os associados também nos acolheram muito bem aqui. Estou sentindo o orgulho de todos de ter o Zico por aqui”, finalizou.