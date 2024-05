Caio Blat fala sobre beijo de Luisa Arraes em cantor: “Só aumenta nosso amor”

O ator Caio Blat se pronunciou sobre uma foto em que Luisa Arraes apareceu beijando o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, nesta segunda-feira (6). Juntos há seis anos, Caio e Luisa vivem uma relação não tradicional e moram no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes.

“A gente está junto há bastante tempo e quer ficar junto por bastante tempo”, comentou o ator em entrevista ao O Globo. Os artistas já declararam, diversas vezes, exercitar a ideia de que posse não existe. Ao jornal, o artista relacionou “posse” com “patriarcado”.

“A gente se ama muito e respeita a liberdade um do outro. Isso só aumenta o nosso amor”, disse. “É a luta feminista. Faz parte. Luisa é uma mulher incrível. A gente é super apaixonado. Ela tem a liberdade dela. Acho ótimo.”

O casal, que já havia atuado junto na peça Grande Sertão: Veredas, baseada em Guimarães Rosa, agora estrela uma adaptação cinematográfica também inspirada na obra.

Grande Sertão, que deve estrear em 6 de junho, traz uma releitura contemporânea e urbana do clássico por Guel Arraes. “Antes, eu adorava obedecer, mas agora, amo desobedecer. Isso é importante para a criação artística”, avaliou Luisa em entrevista ao Estadão.

Estadao Conteudo

