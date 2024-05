Carille descarta oferta do Vasco e mira trabalho no Santos: “Feliz aqui”

Fábio Carille reforçou o seu desejo em cumprir o contrato com o Santos em entrevista concedida nesta quinta-feira (2). O treinador recusou a oferta do Vasco, que procura um nome no mercado após saída do argentino Ramón Díaz, e reafirmou o desejo de cumprir o contrato na Vila Belmiro. “Estou muito feliz aqui.”

“Essas questões extracampo eu deixo nas mãos do meu empresário, o Paulo Pitombeira. É claro que o bom trabalho nosso, não só o meu, mas da comissão técnica, dos atletas, comissão, diretoria, chama a atenção de outros clubes”, afirmou.

Na entrevista, o comandante santista deixou claro que a parte financeira não é um fator que poderia determinar a sua saída em um momento como esse.

“Quando estava no Japão, recebi ofertas melhores que a do Santos. Então, a questão não é essa (dinheiro). Estamos fazendo o nosso trabalho e sei qual é o objetivo do clube.”

Carille adiantou ainda que o seu desejo é terminar o ano no Santos para conseguir concluir o projeto de recolocar a equipe novamente na elite do futebol nacional em 2025.

“Eu fico aqui independentemente de qualquer situação ou outra possibilidade que exista. Não falo só de Vasco, mas qualquer outra alternativa está descartada porque quero estar com o Santos na elite do Brasileirão em 2025”, afirmou.

O Santos volta a jogar pela Série B do Nacional na próxima segunda-feira, diante do Guarani, na Vila Belmiro. Com um aproveitamento de 100% em duas rodadas, o Santos lidera a classificação da competição por ter melhor saldo de gols do que Sport, Chapecoense e Operário-PR, também com seis pontos.

Estadao Conteudo