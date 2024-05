Cissa Guimarães, ex-mulher de Pereio, lamenta morte do ator

Paulo César Pereio morreu aos 83 anos de idade neste domingo (12). Entre os artistas que lamentaram sua morte, está a atriz e apresentadora Cissa Guimarães, com quem o ator foi casado nas décadas de 1970 e 1980. No Instagram, ela fez uma postagem emocionada.

“Pereio, grande amor da minha vida, te sinto e te tenho nos nossos ‘sucedâneos’ filhos Thomaz e João, que você pediu tanto para mim! Te agradeço, meu amor, por tanto aprendizado e amor. Eu era uma menina e você me mostrou o mundo e o amor pelo nosso ofício!”, escreveu a atriz.

Em seguida, Cissa Guimarães prosseguiu: “Fizemos filhos e história, meu amor, e agora temos nossos netos lindos para continuar nosso amor, que será sempre eterno! Brilhe, como sempre, nos palcos e telas do céu, para que todos nós sejamos abençoados pelo seu talento, sua verdade e sua coragem! Te amo e te reverencio!”

E encerrou: “Obrigada pelos nossos sagrados filhos, obrigada, obrigada, obrigada! Vai na luz, meu companheiro, com todo meu amor! Salve Paulo Cesar Pereio!”

Atores lamentam morte de Paulo Cesar Pereio

Mais cedo, Stepan Nercessian, presidente do Retiro dos Artistas, onde Pereio morava nos últimos anos, fez uma publicação lamentando a morte do ator. Diversos artistas o acompanharam nos comentários.

Elizabeth Savala endereçou os sentimentos à colega e ex-mulher de Paulo Cesar: “Cissa Guimarães e lindos filhos, meus sinceros sentimentos.”

Julio Andrade prestou condolências: “Ah, meu amigo. Que perda! Meus sentimentos!”

Marcelo Serrado comentou: “Que tristeza.”

E Nizo Neto, um dos filhos de Chico Anysio, que também trabalha com dublagens, relembrou os trabalhos de Pereio como locutor: “Que voz! Triste…”

Estadao Conteudo

