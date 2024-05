Família busca por jovem que desapareceu há 39 dias no Sul

Moisés de Oliveira, de 34 anos, desapareceu dois dias depois do forte temporal que devastou o município de Apiacá, no final de março. A forte chuva causou dois óbitos no município, de pouco mais de sete mil habitantes.

Os familiares de Moisés Salmão de Oliveira Campos, de 34 anos, morador do bairro Boa Vista, na cidade de Apiacá, ainda possuem esperança de encontrar o jovem. “Nós temos esperança de encontrar ele sim. Eu sinto que ele está vivo. Minha mãe também tem esperança, apesar de que estamos preparados para tudo”, frisa Gabriela, irmã de Moisés.

Leia Também: Caixa disponibiliza Saque Calamidade para os moradores de Alegre

Gabriela de Oliveira Campos, irmã do desaparecido, menciona ainda que Moisés de Oliveira sofre de esquizofrenia. Na época, a família registrou um Boletim Unificado e tanto os familiares quanto o Corpo de Bombeiros realizaram buscas. Porém, com o passar dos dias, as buscas foram interrompidas.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro de Moisés de Oliveira, pode entrar em contato pelo telefone: (22) 98834-7172.