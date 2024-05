Festival ‘Salve o Sul’ terá shows de Luísa Sonza, Lulu Santos e mais

Com programação de dois dias, o festival beneficente Salve o Sul vai ocorrer nos dias 7 e 9 de junho, no Allianz Parque, na zona este de São Paulo, e contará com grandes nomes da música brasileira, como Luísa Sonza, Lulu Santos, Pedro Sampaio, Ferrugem e muito mais. O evento terá como objetivo arrecadar recursos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Salve o Sul será realizado com o apoio da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape) e com a união de diversos artistas. O valor dos ingressos será 100% revertido em doações para as vítimas gaúchas da catástrofe climática.

No dia 7 de junho, o festival terá a participação dos Amigos, apresentação que une Chitãozinho, Xororó, Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano. Já no dia 9, nomes como Luísa Sonza, Lulu Santos, Preta Gil, Pedro Sampaio e Glória Groove se apresentarão no evento.

Além disso, o festival contará com transmissão e cobertura na TV Globo e Multishow. Segundo a organização, a receita dos patrocínios das transmissões também será revertida para organizações do Sul.

Os ingressos serão vendidos a partir da terça-feira, 14, na plataforma Eventim, sem taxa de conveniência. Os valores ainda não foram revelados.

Estadao Conteudo