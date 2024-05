Gestão e economia serão temas de palestra no Simpósio de Saúde em Cachoeiro

Nos dias 21 e 22 de maio, Cachoeiro de Itapemirim sediará o Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC, que reunirá grandes nomes da área da saúde no Espírito. Durante os dois dias do evento, o tema saúde será debatido de várias formas. Isso proporcionará aos participantes uma imersão nos avanços tecnológicos e novas metodologias, além de imersão em gestão e economia.

O evento será realizado no Jaraguá Tênis Clube, no bairro Gilberto Machado. A inscrição é gratuita. Para participar o evento basta CLICAR AQUI.

No entanto, uma das palestras é sobre a ‘Aplicação de valor em saúde no paciente SUS’, que será ministrada pelo especialista da área, Diego Roncete.

Segundo ele, essa metodologia tem sido usada para aumentar a eficiência da operação. “Com isso, reduzindo os custos e focando em apoiar os indicadores do negócio. Ou seja, reduzir tempo de internação, controlar as taxas de condições adquiridas, evitar as readmissões e otimizar o atendimento. Para melhorar, agora precisamos começar a olhar para o desfecho clínico, pensando nos prognósticos e na qualidade de vida”, explica.

Aliás, o especialista vai mostrar como os hospitais podem se beneficiar com o serviço. “As instituições de saúde se beneficiam muito ampliando a capacidade operacional, reduzindo os custos dessa operação e diminuindo a exposição das próprias equipes a eventos adversos do atendimento”, pontua.

Gestão e economia na saúde

Para ele, é importante debater o tema. “Este tema se torna ainda mais relevante quando olhamos para os custos da operação de uma instituição de saúde. Os custos estão elevados, principalmente pós pandemia e os índices inflacionários não apresentam sinais de redução a curto e médio prazo”, continua.

Sobre a palestra, Diego garante que os participantes terão uma oportunidade de vincular gestão e economia. “Os participantes podem esperar desse debate uma oportunidade de vincular os dois mundos: a gestão em saúde e a economia em geral, entendendo como o momento atual exige de nós, gestores de saúde, um movimento de desenvolvimento e um crescimento sustentável e orgânico para as instituições”, completa.

A palestra ‘Aplicação de valor em saúde no paciente SUS’, com Diego Roncete será no primeiro dia do evento, na terça-feira (21), às 15h40. A entrada é gratuita.

Quem é Diego Roncete?

Diego é bacharel em Biomedicina pela Faculdade de Ciências Biomédicas do Espírito Santo; especialista em Oncologia Clínica; Production Engineering Mastery pela CPA; Lean Six Sigma – Technical University of Munich (TUM); MBA em Gestão Estratégica de Negócios; Certificado em Gestão Estratégica pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS); Data Analytics, Analyzing Data with Power – Microsoft; “Improving Global Health: Focusing on Quality and Safety” – Harvardx.

Aliás, também é membro voluntário do programa ‘Voluntários da Saúde’, nos GTs de Estratégia, Qualidade e Segurança.

Atualmente, é coordenador do Escritório de Valor da Afecc Hospital Santa Rita, atuando em Gestão Estratégica, Gestão de Projetos, Inovação e Valor de Saúde, com foco na eficiência operacional e análise de dados para gerenciamento e otimização de resultados.

SERVIÇO

Datas: 21 e 22 de maio

Local: Jaraguá Tênis Clube – Cachoeiro de Itapemirim

Instagram: @prointec_es

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/2466891