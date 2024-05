MC Daniel explica afastamento das redes sociais por um tempo

MC Daniel avisou que está se afastando das redes sociais por um tempo. Em stories publicados no Instagram na segunda-feira (6), o funkeiro falou sobre a situação do Rio Grande do Sul e incentivou que os fãs ajudem o estado. Em seguida, disse que está enfrentando um problema pessoal.

“Estou um pouco chateado. Não é o caso falar agora, mas tem gente perguntando por que estou meio sumido, dizendo que estou um pouco abatido. Em breve eu falo, mas é hora de me cuidar. Vamos focar no pessoal do Rio Grande do Sul”, disse o cantor.

MC Daniel também afirmou que, se conseguir um tempo na agenda, pretende ir ao Rio Grande do Sul para prestar apoio. Ele planeja ainda fazer um show beneficente, doando seu cachê. Por enquanto, está ajudando com colchões e caminhões para transporte.

Estadao Conteudo