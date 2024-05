Mortes pelas chuvas no Rio Grande do Sul chegam a 78, afirma Defesa Civil

O número de mortes e de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul cresceu nas últimas horas, de acordo com dados atualizados pela Defesa Civil no boletim das 18h deste domingo, dia 5. Até o momento, foram confirmados 78 óbitos, sendo que outras quatro mortes estão sendo investigadas.

No boletim divulgado mais cedo neste domingo, às 12h, havia 75 mortes confirmadas e seis em investigação. A Defesa Civil comunicou também que há 105 desaparecidos e 175 feridos. Ao todo, 18.487 pessoas estão em abrigos (mais cedo, eram 16.609), de um total de 844.673 afetadas (antes eram 780.725).

Estadao Conteudo