Saúde in Foco: inovação na educação permanente abordará os desafios atuais

Na próxima semana, Cachoeiro de Itapemirim sediará o Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC, que reunirá grandes nomes da área da saúde no Espírito. O evento acontece nos dias 21 e 22 de maio, no Jaraguá Tênis Clube, no bairro Gilberto Machado.

Durante os dois dias do Simpósio, o tema saúde será debatido de várias formas. Isso proporcionará aos participantes uma imersão nos avanços tecnológicos e novas metodologias, além de imersão em gestão e economia.

Um dos palestrantes é o Dr. Murilo Soares Costa, coordenador da Unidade de Ensino, Pesquisa e Inovação – Hospital Estadual Doutor Dório Silva – iNOVA Capixaba. Ele vai abordar o tema: “Inovação na educação permanente nos dias atuais”. Mas, quais tem sido essas inovações?

Preparação dos profissionais

Para ele, algumas dessas inovações são tratadas com metodologias ativas. “Por exemplo, a ideia de sala invertida. Colocar os colaboradores para falarem de fato ou apresentarem sobre técnicas que eles executam, e falam como é a realidade para tentarmos adaptar ao que é correto aos novos protocolos. Além disso, tentar aproveitar esse conhecimento deles. Temos também jogos e ferramentas com celulares de aplicativos, que podem realmente inovarem nesses treinamentos para os dias atuais na educação permanente”, explica.

A preparação dos profissionais para essas inovações valoriza o conhecimento já adquirido. “Muitas vezes trabalhamos com uma metodologia tradicional da educação, e somente existe uma pessoa que transmite esse conhecimento. Quando vamos falar na inovação da educação permanente nos dias atuais, começamos a valorizar esse conhecimento que o profissional carrega”, pontua Dr. Murilo.

Segundo ele, “é importante hoje preparar esses futuros profissionais para eles compreenderem que, por exemplo, temos inúmeras mídias sociais, com vídeos – que podem ser aproveitados. Todos os dias saem inúmeros artigos, e esses profissionais podem realmente aprender de forma individual e compartilhar com a equipe. Nesse mundo dinâmico, temos que nos atualizar constantemente, e qualquer pessoa em algum momento vai ser aluno ou vai ser o professor”, continua.

Inovação na educação é tema atual

Para o Dr. Murilo, o tema da palestra é atual e será permanente no futuro. “Temos metodologias factíveis para o ensinamento ou para a educação permanente de trabalhadores na área da saúde. Recentemente, por exemplo, tivemos a pandemia da Covid-19 e como foi inovador as inúmeras informações divulgadas sobre o tratamento e prevenção. Vimos na prática como realmente acontece em uma situação de saúde”, reforça.

“Espero que após a palestra, as pessoas façam reflexões sobre como é executado treinamentos e educação permanente nos seus setores, nos seus trabalhos e como eles podem, no caso, ter novos métodos, novos olhares, para a educação permanente. Que aproveitem e depois trazer experiências exitosas, obviamente tendo uma interação entre todos os colaboradores”, completa Dr. Murilo.

A palestra “Inovação na educação permanente nos dias atuais”, com Dr. Murilo Soares Costa, será no primeiro dia do evento, terça-feira (21), às 13h40. A entrada é gratuita.

Quem é Murilo Soares Costa?

Murilo é enfermeiro formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), especialista em Saúde Pública (FASE), especialista em Gestão em Saúde (UEMG), doutor em Ciências da Saúde: Infectologia e Medicina Tropical, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Atualmente, é coordenador da Unidade de Ensino, Pesquisa e Inovação – Hospital Estadual Doutor Dório Silva – iNOVA Capixaba.