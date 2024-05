Sicoob Credirochas inaugura 1ª instituição financeira de Itaoca Pedra

O Sicoob Credirochas inaugurou, na última quinta (9), mais uma agência em Cachoeiro de Itapemirim. A nova unidade se consolida como a primeira instituição financeira de Itaoca Pedra.

Diretores, cooperados, colaboradores, representantes e autoridades estiveram presentes na cerimônia de inauguração. A filial oferece instalações modernas e funcionais, com atendimento personalizado e soluções financeiras completas e acessíveis.

A presença do Credirochas em Itaoca Pedra – maior produtor de rochas da região Sul – fortalece o crescimento do setor e estimula o desenvolvimento socioeconômico de todo município.

“A expectativa é de que o progresso dessa região seja impulsionado com a chegada do Credirochas. Uma região que exerce um papel importante na economia, mas que ainda não tem o protagonismo que merece. Nós, do Sicoob Credirochas, estamos empenhados em mudar essa realidade.” Tales Machado, Presidente Sicoob Credirochas.