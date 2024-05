Sicoob Sul entrega mais de 200 mil reais em doação a Mimoso do Sul

O Programa “Incentivo Sicoob para o Desenvolvimento Sustentável”, anualmente, patrocina e destina recursos por meio das leis de incentivo a projetos indicados pelas suas cooperativas que articulem com os princípios do cooperativismo. O “Projeto Esporte por um Mundo Melhor”, da prefeitura de Mimoso do Sul, participou da seleção pelo Sicoob Sul e foi indicado para receber o apoio financeiro de R$205.668,00. A entrega foi realizada no dia 27 de maio, na sede da prefeitura.

De acordo com o secretário de esporte e lazer de Mimoso do Sul, Marcos Renato de Castro, o recurso chega num momento muito oportuno. “Com a enchente que enfrentamos, os campos de futebol da cidade foram danificados e com essa verba, vamos conseguir absorver as atividades que utilizavam esses espaços. Hoje, atendemos cerca de 800 crianças, de 7 a 17 anos, em cinco distritos e mais a sede do município”.

“É importante essa parceria com o Sicoob Sul, é um projeto tão sonhado por nós da administração, inclusive nosso Secretário de Esportes, que elaborou de uma forma muito estruturada esse projeto. Fomos escolhidos antes da enchente, então não foi por conta do ocorrido. Estamos felizes, conseguiremos ampliar nossas ações e o número de assistidos”, ressaltou o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa.

O presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira, disse que o projeto é muito bem concebido e que promove o futebol, vôlei, balé e basquete. “Esse projeto foi escolhido e eleito pelo instituto totalmente independente, o Instituto Brasileiro de Esporte por Excelência. Este ano, nosso propósito é estar cada vez mais próximos das pessoas, promovendo justiça financeira com prosperidade, isso nada mais é do que proporcionar desenvolvimento na região onde atuamos”.

A entrega de doações desempenha um papel vital na sustentabilidade e eficácia dos projetos sociais de esportes. Ao apoiar essas iniciativas, o Sicoob Sul investe no potencial das comunidades, promovendo a inclusão e o desenvolvimento social. Presentes na entrega o vereador Acimar Peruzini; diretor executivo do Sicoob Sul, Luiz Fernando Bonandi; a gerente da agência de Mimoso do Sul, Diane H. Figueira Binot; Giselly Werneck Rosa, gerente de relacionamento do Sicoob Sul e Amanda Lima, assessora de projetos sociais.