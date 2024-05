Termômetros marcam 0° no Parque Nacional do Caparaó

O último final de semana foi de temperaturas baixas na região do Caparaó. Na madrugada de sábado (18) para domingo (19), os termômetros marcaram 0°, no acampamento Terreirão, no lado capixaba do Parque.

Nas imagens registradas pelo agente temporário ambiental, Douglas de Souza Dias, é possível ver a geada sobre objetos e vegetação.

O Parque Nacional do Caparaó fica localizado no município de Dores do Rio Preto, e nesta época do ano recebe dezenas de visitantes para contemplar a beleza do local e sentir as baixas temperaturas.

Frente fria

A Clima Tempo informou que uma nova frente fria deve chegar ao Estado já no próximo sábado (26), provocando a queda das temperaturas.

O instituto ainda prevê que, nos meses de junho e julho, novas frentes frias irão provocar a queda das temperaturas e causar chuvas em todo o Estado.

Foto: Douglas de Souza Dias