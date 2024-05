Tony Ramos recebe alta após realizar duas cirurgias no cérebro

Tony Ramos recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (24) após ficar oito dias internado e ser submetido a duas cirurgias no cérebro. A informação foi divulgada por meio de uma nota emitida pelo Hospital Samaritano Botafogo, onde o artista fez todo o tratamento. “O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta hospitalar na manhã dessa sexta-feira (24)”, diz o boletim médico.

Na última quarta-feira (22), o ator já havia deixado o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e começado a reabilitação, fazendo fisioterapia.

Tony Ramos estava internado desde o dia 16 de maio, após sentir-se mal. Naquele mesmo dia, ele fez uma cirurgia para drenar um sangramento intracraniano. No domingo, 19, passou por um novo procedimento, após exames mostrarem novos hematomas no cérebro.

Estadao Conteudo

