Vítimas de acidente em Atílio Vivácqua são mãe e filha de apenas 1 ano

As vítimas do do grave acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio, no km 422 da BR-101, em Atílio Vivácqua, na tarde da última terça-feira (7), foram identificadas como Alline Manzoli da Fonseca, de 32 anos, e sua filha Aylla Manzoli Rangel, de 1 ano. O marido de Alline, também estava no carro, foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Segundo informações de um familiar, Alline estava com a filha Aylla e o esposo Arildo no veículo Ford/Fiesta, de cor preta, voltando de Campos dos Goytacazes (RJ), no momento em que se envolveram em uma batida com um caminhão-tanque.

Uma sobrinha de Alline disse que a tia era uma pessoa alegre e que cuidava muito bem dos filhos. “Minha tia era uma pessoa alegre. Aylla era uma menina esperta e tinha completado seu primeiro aninho no domingo (28). Além dela, minha tia tem outros dois filhos. Era uma excelente mãe que fazia de tudo por eles”, explicou.

A sobrinha contou ainda que o esposo de Alline é proprietário de um churrasquinho, localizado próximo de uma escola no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: GRAVE: acidente na BR-101 Sul, em Atílio Vivácqua, mata duas pessoas

Marido segue internado

A Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que os corpos das vítimas, a mulher de 32 anos e uma menina de 1 ano, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

Em nota, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro informou que o paciente que deu entrada no hospital está internado no Pronto Socorro da unidade. O estado de saúde dele não foi informado por causa da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).