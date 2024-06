Atlético-MG e Bahia empatam por 1 a 1 em dia de golaços na Arena MRV

Em jogo marcado por golaços, Atlético-MG e Bahia empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (2) pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), o time alvinegro abriu o placar com Hulk em cobrança de falta, mas Ademir garantiu o empate em belo chute de fora da área.

O Atlético segue invicto no Brasileirão, mas acumulou o segundo empate seguido, somando dez pontos. Já o Bahia, que vinha de três vitórias seguidas, está invicto há seis partidas. Com 14 pontos, segue nas primeiras colocações.

Os times fizeram um jogo equilibrado no primeiro tempo, mas sem muitas chances. A primeira chegada foi do Bahia, em cabeça de Everaldo. O Atlético respondeu em chute da entrada da área de Paulinho, que obrigou o goleiro Marcos Felipe a espalmar.

A grande chance do Bahia veio após cruzamento da direita de Everton Ribeiro. Thaciano tentou um voleio dentro da área, mas pegou mal e a bola foi para fora. Paulinho quase marcou no fim em chute de fora da área, no cantinho, mas o goleiro fez boa defesa.

No segundo tempo, Hulk enganou alguns torcedores em cobrança de falta. A bola foi bem perto do ângulo e bateu na rede pelo lado de fora, levando alguns torcedores a comemorar o gol, que não aconteceu.

Minutos depois, aos 16, o atacante acertou a mira e abriu o placar de falta. Em cobrança do lado esquerdo, ele chutou muito forte no canto do goleiro para fazer um golaço.

O Bahia não desanimou e quase empatou com Jean Lucas em chute por cima que passou muito perto. Depois, aos 24, o empate veio em grande estilo. Com toques rápidos, iniciando ainda com o goleiro, Ademir ficou com a bola na quina direita da grande área. Ele ajeitou e chutou no ângulo oposto para fazer uma pintura.

Por conta da Data Fifa, os times terão cerca de dez dias de preparação. O Atlético volta a campo na terça-feira (dia 11), às 21h30, quando visita o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Na quinta-feira (13), às 21h30, o Bahia recebe o Fortaleza na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 BAHIA

ATLÉTICO – Everson; Saravia, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco, Alisson (Vargas), Zaracho (Pedrinho) e Gustavo Scarpa; Hulk (Cadu) e Paulinho (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito.

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Everton Ribeiro (Biel), Jean Lucas e Cauly (Carlos de Pena); Thaciano (Ademir) e Everaldo (Estupiñán). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Hulk, aos 16 minutos, e Ademir, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Everson, Guilherme Arana, Battaglia, Alan Franco, Pedrinho e Gustavo Scarpa (Atlético-MG). Gabriel Xavier, Biel e Thaciano (Bahia).

RENDA – R$ 2.162.482,05.

PÚBLICO – 37.994 torcedores.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

