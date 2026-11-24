O Grupo JB anunciou o lançamento do Vale das Lagoas, projeto de desenvolvimento territorial com potencial para gerar cerca de 10 mil empregos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A iniciativa prevê a diversificação das atividades econômicas em parte das áreas da Fazenda Lasa, no entorno da cidade, com acesso direto à BR-101.

O projeto contempla a implantação de lavouras de café irrigado, a produção de cacau, o cultivo de florestas plantadas e a expansão urbana planejada.

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Segundo o grupo, a cafeicultura deve concentrar a maior parte dos novos postos de trabalho. A expectativa é de que a iniciativa também impulsione o comércio, os serviços e a geração de renda no Norte capixaba.

Paralelamente, a Lasa manterá suas atividades agrícolas e industriais. As lavouras de cana-de-açúcar que abastecem a unidade industrial continuarão em operação.

Além disso, o Grupo JB afirma que preservará o sistema de lagoas e as áreas de proteção ambiental da propriedade.

Expansão urbana

Parte da fazenda já abriga iniciativas voltadas à expansão urbana de Linhares. Em parceria com as empresas Emec e MV, o Grupo JB lançou loteamentos na região.

As empresas Zera, Nazca e Robusta Coffee conduzem o Vale das Lagoas. O empreendimento, que contou com diálogo com a Prefeitura de Linhares durante sua elaboração, terá implantação gradual.

“O Grupo JB está no Espírito Santo desde 1996. São 30 anos de história em Linhares. O Vale das Lagoas é a renovação desse compromisso: é o projeto que vai marcar os próximos anos do Grupo JB na cidade e no estado”, afirma Carlos Beltrão, acionista do Grupo JB.

O grupo não informou o volume de investimentos nem o prazo para a geração dos 10 mil empregos previstos.