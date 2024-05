Por Leandro Mazzini

Mais do mesmo

O Governo federal decidiu inovar no óbvio e fazer o mais do mesmo nas relações governamentais com países latinos. No Decreto 12.034 desta semana, elaborado pelo jurídico da Casa Civil, o presidente Lula da Silva criou a “Comissão Interministerial para a Infraestrutura e o Planejamento da Integração da América do Sul”, com a participação de membros de 12 ministérios – algo que os bem pagos representantes do Brasil no Mercosul já fazem. Essa Comissão visa a integração física e digital dos países latinos com o Brasil – sem detalhar como será. Entre os tópicos do decreto, está o de “acompanhar o andamento dos projetos de integração de infraestrutura física e digital sul-americana no território nacional”. O IPEA e o IBGE serão órgãos consultivos, com seus preciosos dados – também já utilizados no âmbito das tratativas do Mercosul.

Açúcar no caos

Um afago ao povo do Sul é sempre bem-vindo, em gestos, doações, mãos à obra etc. Mas isso poderia esperar um momento mais oportuno: Lula da Silva sancionou a Lei 14.867, na última terça-feira, que confere o título de “Capital Nacional do Doce” à cidade de Pelotas (RS), que também sofre com as intempéries sulistas.

Curto-circuito

Continua o curto-circuito entre funcionários e a nova direção da ex-estatal. Os trabalhadores da Eletrobrás aprovaram estado de greve em assembleia. Eles rechaçam a proposta que prevê redução salarial em negociações individuais e congelamento de reajuste para quem recebe acima de R$ 6 mil, além da pressão discreta para milhares aderirem ao programa de demissão voluntária. Só notícia boa.. para os donos.

Curto-Circuito 2

Caiu o presidente da Enel de São Paulo, diante de tantos problemas e apagões enfrentados pelos clientes da distribuidora de energia nos últimos meses. O CEO Antonio Scala soltou um texto curto por whatsapp para os diretores. Max Lins foi escanteado na empresa. Será substituído por Guilherme Lencastre, que deixa a presidência do conselho de administração e assume a presidência da companhia em SP. José Nunes de Almeida assume o comando da empresa no Ceará.

Supremo afago

Os ministros do STJ e STF nunca foram tão bajulados por diferentes governadores, prefeitos e vereadores, Brasil adentro, desde que os tribunais ganharam tanto holofote com a operação Lava Jato. Mais um será agraciado. O ministro do Supremo André Mendonça receberá o título de Cidadão Honorário da Assembleia Legislativa do Paraná, na próxima segunda-feira (3).

Conexão Madeira-Aracaju

O Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo pode ter uma edição em Aracaju (SE) ano que vem. Convidado da última edição, na Ilha da Madeira nesta semana, o senador Laércio Oliveira desafiou a organização a trazê-lo ao Brasil. “A ideia foi bem acolhida por todos e, por proposta do político brasileiro, deverá acontecer nos dias 20 e 21 de junho de 2025”, publicou o “Jornal da Madeira”.

ESPLANADEIRA

#Deputado Mário Heringer (PDT-MG) será homenageado pela Câmara Municipal do Rio com a medalha Pedro Ernesto. #MEIs devem entregar a declaração de faturamento anual à Receita até hoje. # MinC prorroga prazo para envio do Plano Anual de Aplicação de Recursos da PNAB. # MPI relata evoluções para conclusão do caso da comunidade Xukuru, em PE. # JBS leva plataforma global à SIAL China 2024. # Canoas terá número de voos dobrado em Bases Aéreas.

