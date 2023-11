Casagrande em Cachoeiro e Victor na Europa. Entenda!🤔

Por: Flavio Cirilo

O governador Renato Casagrande (PSB) estará em Cachoeiro de Itapemirim na próxima semana. Dessa vez, não será para a entrega de obras, mas sim para a participação da cerimônia de posse da nova Diretoria do Movimento Empresarial Sul Espírito Santo –  MESSE. O evento acontece, nesta terça-feira (7), à s 10h30, no Bom Gosto Buffet.

Victor Coelho na Europa

E o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), embarcou, nesta sexta-feira (3), para a Espanha. De acordo com ele, a agenda é oficial.

Em Barcelona, o chefe do Poder Executivo da Capital Secreta vai participar do maior congresso de Cidades Inteligentes.

“Mais uma vez estou indo ao maior congresso de Cidades Inteligentes do mundo, em Barcelona. Mas dessa vez, integrando a comitiva de prefeitos que mais se destacaram no Programa Cidade Empreendedora, do SEBRAE/ES. Cachoeiro atingiu a pontuação de 9.5 e a cada dia vem melhorando sua ambiência de negócios. Isso se reflete no saldo positivo de empregos e de abertura de empresas a cada ano”, explicou.

As lembranças do Toninho em Marataízes

Quem também está correndo atrás para tentar convencer a população de Marataízes, é o ex-prefeito Toninho Bitencourt. Ele quer voltar e, para isso, tem apostado na lembrança de grandes obras do seu mandato.

Na tentativa de viabilizar o seu nome para as eleições 2024, ele lembra que “inaugurou a obra do Píer Norte da Praia Central de Marataízes. Além do píer, também construiu os quatro quebra-mares desde o início da praia até Nova Marataízes, após o Xodó”.

