Cestas Básicas negadas a quem tem Bolsa Família em Guaçuí?

Na sessão da Câmara de Guaçuí desta segunda-feira (21), o vereador Julinho do Tererê afirmou que a Secretaria Municipal de Assistência Social estaria negando cestas básicas para quem recebe o Bolsa Família. “A pessoa procura por cesta básica e perguntam se recebe Bolsa Família e, quando responde que recebe, é informada que não tem direito à cesta básica, o que é um absurdo”, denuncia. Sobre isso, o presidente da Câmara, vereador Valmir Santiago, inclusive, leu sobre o que legislação define que a cesta básica não é direito para quem recebe outros benefícios da Previdência Social, exceto, justamente para quem recebe o Bolsa Família. “Gente, uma pessoa que recebe Bolsa Família, é claro, está precisando de cesta básica”, acentua.

Prefeitura de Guaçuí responde sobre cestas básicas

A Secretaria Municipal de Assistência Social afirma que as declarações feitas na Câmara são infundadas. Afirma, em nota, que os benefícios eventuais, como as cestas básicas se destinam a indivíduos e famílias que não podem satisfazer suas necessidades básicas com recursos próprios. E o atendimento é feito por meio de triagem pelo profissional assistente social da gestão, de acordo com as Resoluções emanadas do Conselho Municipal de Assistência Social. No caso da cesta básica, é perguntado sobre o Bolsa Família que transfere de R$ 600,00 – valor mínimo – até mais de R$ 2 mil. Diante dessa informação, segundo a nota da Secretaria, se for comprovado que a família está em situação de alta vulnerabilidade, é concedido o benefício eventual (cesta básica).

Sugestões para elaboração do orçamento em Alegre

O município de Alegre segue coletando sugestões e contribuições da população para a elaborar seu orçamento anual. Para participar, a pessoa precisa preencher o formulário disponível online, no site da Prefeitura, ou acessando o link https://alegre.es.gov.br/…/pesquisa-participacao…/. Esse formulário permanecerá aberto para preenchimento até o dia 18 de setembro. O objetivo da administração municipal ouvir as comunidades para construir um orçamento alinhado com as necessidades e aspirações do povo.

Selecionados candidatos para Conselho Tutelar de Muniz Freire

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Muniz Freire informou que foi publicado o edital que traz a relação dos candidatos aptos para concorrer à eleição para o Conselho Tutelar. A eleição está marcada para acontecer no dia 1º de outubro deste ano, com voto facultativo e secreto. Estão aptos para concorrer ao pleito, nove candidatos, sendo quatro mulheres e cinco homens. A campanha poderá ser realizada de 1 a 30 de setembro.