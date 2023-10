Como economizar dinheiro mesmo sendo pobre?

A busca por uma solução mágica sobre como economizar dinheiro permeia o imaginário de muitos conterrâneos. Por isso, afirmo categoricamente: não existe mágica para economizar dinheiro.

O primeiro passo é definir um valor a ser poupado, sendo no mínimo 5% da sua renda mensal (com o tempo, você pode aumentar o percentual). Em segundo lugar, no momento do recebimento do salário, a pessoa deve guardar imediatamente o valor estabelecido, criando assim o hábito da poupança.

No entanto, essa estratégia não funcionará para todos. De forma geral, um brasileiro chefe de família com renda mensal de um salário mínimo (R$1.320) terá severas dificuldades para economizar, uma vez que o valor é muito baixo e não cobre todas as necessidades básicas. Nesse caso, a única saída para essa pessoa seria buscar uma promoção ou se qualificar para conseguir um emprego melhor, conquistas que não ocorrerão a curto prazo.

Em resumo, minha recomendação para pessoas com baixo poder aquisitivo é: economize o que for possível e invista em você mesmo. Se você mora com os pais, utilize seu salário para estudar e se especializar em alguma atividade com boas oportunidades de mercado. Vale tudo: faculdade, curso de idiomas, cursos técnicos, certificações e outros.

Com um pouco de sorte e, principalmente, muito esforço, você progredirá na carreira e poderá aumentar sua poupança. No final das contas, é melhor poupar 30% de R$10.000 (R$3.000/mês) do que 50% de R$1.320 (R$660/mês). Não caia nas armadilhas dos influenciadores financeiros, esqueça a rentabilidade dos investimentos e concentre suas atenções em si mesmo.

Rafael Altoé Frossard é professor do Centro Universitário São Camilo – ES e mestrando em Administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

