Definidos candidatos do Conselho Tutelar de Dores

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Dores do Rio Preto divulgou os nomes dos candidatos e candidatas habilitados para a eleição do Conselho Tutelar do município. Estão no pleito: Baixinho da Auto Escola, Claudinéia “Irmã do Leitim”, Cristiane do Dante, Eliane do Paulinho, Eva Catarina, Ivan do Conselho, Lena do Kadu, Pastor Jurandy, Perla da Tia Penha, Ramiro Mineirinho e Thayara Dias Aguiar (nomes como vão aparecer nas urnas).

A votação para eleição dos membros do Conselho Tutelar de Dores do Rio Preto vai acontecer no dia 1º de outubro. As sessões estarão abertas, das 8 às 17 horas, na Escola Estadual Pedro de Alcântara Galvêas, na sede, Escola Estadual São José, em Pedra Menina, e Escola Municipal Mundo Novo, no distrito de mesmo nome. Poderão votar os eleitores de Dores do Rio Preto que comparecerem portando documento original com foto.

Boleto do IPTU já está disponível em Muniz Freire

O boleto para o pagamento do IPTU 2023, em Muniz Freire, já está disponível para retirada. Conforme explica a Prefeitura, o contribuinte que pagar em cota única terá um desconto de 10% sobre o valor do impost, enquanto quem preferir parcelar o pagamento em três vezes, terá 5% de desconto. O vencimento da cota única é no dia 20 deste mês. Já no caso da opção pelo parcelamento, as parcelas terão vencimento nos dias 20 de setembro, outubro e novembro.

O boleto do IPTU pode ser retirado no site da Prefeitura de Muniz Freire (munizfreire.es.gov.br). Basta clicar direto no link “Serviços Online” ou se dirigir ao Setor de Tributação do município, levando o CPF e o carnê do ano passado, com o número da inscrição do imóvel. O setor de Tributação fica na Rua Antônio Bazarella, 34 (antigo Banco do Brasil).

Mutirão do Qualificar ES em Calçado

Nesta quarta-feira (6), a Prefeitura de São José do Calçado realiza um mutirão de inscrições para os cursos profissionalizantes do programa Qualificar ES, do Governo do Estado. O mutirão acontece até as 17 horas, na Secretaria Municipal de Educação. Para se inscrever, é preciso ter 16 anos completos ou vai completar até o final de setembro, além de levar RG, comprovante de residência, CPF e fornecer um email de contato.