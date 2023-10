Dissidentes do Grupo do Victor Coelho articulam agenda com o MDB

Por: Flavio Cirilo

A chegada do vice-governador, Ricardo Ferraço, ao comando do MDB do Espírito Santo já está movimentando as articulações nos municípios.

Em Cachoeiro, por exemplo, o Diretório Municipal da sigla foi procurado, nesta segunda-feira (16), por um grupo dissidente do atual prefeito da cidade, Victor Coelho (PSB). O objetivo é marcar uma agenda com o Ricardo Ferraço.

Em uma foto, tirada logo após o encontro do MDB, em Cariacica, é possível ver figuras históricas do “Grupo Coelho”, como a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Marcia Bezerra, e Paulo Miranda, ao lado do presidente do MDB Cachoeiro, Rogério Athayde.

Filosofia do Valadão

“O MDB está aberto, dialogando com todos os pré-candidatos. O MDB conversou, sim, com o grupo da Marcinha e o partido está aberto a novas filiações e para todos os cidadãos que tenham projeto para Cachoeiro de Itapemirim”, explicou o presidente do MDB Cachoeiro.

A expectativa é de que Ricardo Ferraço inicie os diálogos com os diretórios municipais na próxima semana.

“Figura a posição democrática do MDB, seguindo a filosofia do ex-prefeito de Cachoeiro, Roberto Valadão, sempre buscando o diálogo. Inclusive, uma fala feita por Ricardo Ferraço: o MDB é um partido do diálogo, é um partido que vai construir pontes”, afirma Rogério Athayde.

Márcia prefeita pelo MDB?

Marcia Bezerra, atualmente filiada ao Podemos, já declarou que quer concorrer as eleições para a Prefeitura de Cachoeiro, mas não tem o apoio total da sigla, que já conta com dois pré-candidatos, o deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) e do presidente da Câmara Municipal, Brás Zagotto (Podemos).

No Grupo Coelho, Marcinha também não vem sendo valorizada e, inclusive, há rumores de que o comandante do barco tem dado mais preferência a pré-candidatura da super secretária Lorena Vasques.

