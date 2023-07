Empreendedorismo: saiba como seu negócio pode entrar na onda rosa do filme Barbie

O mundo ficou rosa já faz algumas semanas! Nas redes sociais são milhares de posts e vídeos com o tema do filme ‘Barbie’, a cor rosa já toma conta das vitrines das lojas e dos cardápios de restaurantes. O tão aguardado longa metragem chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20).

De roupas a pipoca rosa e lanches, o brasileiro sabe empreender! Para o ramo da gastronomia, a criatividade não tem limites. A maionese de um lanche é totalmente transformada na cor rosa com corantes alimentícios, trazendo ao cliente uma nova experiência temática.

E não é só no ramo alimentício que a criatividade vem acontecendo. Para se destacar, os salões de beleza apostaram nos elementos rosas para chamar a atenção de clientes. São muitos e variados os vídeos produzidos mostrando a transformação do cliente, e todos utilizando músicas do filme e elementos rosas, aumentando seu alcance e conectando com o momento.

Na onda rosa

Oferecer produtos complementares ou relacionados conectam as pessoas e aproxima seu produto ao momento.

Segundo o Google Trends, entre os filmes mais aguardados para este ano, ‘Barbie’ é o mais buscado pelos brasileiros na internet.

Associar produtos e serviços com o filme impulsionam as vendas, ganha notoriedade e é possível atrair um maior fluxo de pessoas.

O gatilho mental da antecipação é uma das estratégias. Gerar curiosidade criando expectativa sobre o produto eleva as buscas. O empreendedor revela somente alguns detalhes sobre o produto ou serviço deixando todo mundo curioso. Até mesmo uma contagem regressiva de lançamento de um produto nas redes sociais gera curiosidade e procura.

Aproveite o momento para criar diferentes conexões utilizando as Collabs. Uma pizzaria, por exemplo, pode criar uma pizza totalmente rosa. Já uma loja de vestuário poderá trazer para a vitrine as cores do momento repleta de elementos rosa.

Na onda rosa, bares também podem lançar um cardápio super criativo, criando bebidas rosas fazendo alusão ao novo filme.

Hey, Barbie! Goste de rosa ou não, entrar no momento viral pode converter e muito suas vendas!