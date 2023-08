Energias da semana 🔥 31/07 a 06/08 

Por Rafaela Luiz, astrĂłloga e tarĂłloga

🌕 LUA NA FASE CHEIA

Entramos em agosto com tudo. Na terça-feira (1) a Lua ficarĂĄ cheia em AquĂĄrio e, embora seja um signo muito racional, com a Lua cheia somos chamados a desenvolver uma visĂŁo mais humana e altruĂ­sta. Na quinta (3), a Lua entra em Peixes e no sĂĄbado (5), em Áries. A Lua cheia em signos de ågua e fogo, com o sol em LeĂŁo: semana de emoçÔes agitadas.Â

✹ BONS ASPECTOS ENTRE MARTE E JÚPITER

O aspecto positivo da semana continua sendo entre JĂșpiter e Marte: a potĂȘncia dos inĂ­cios com a força da expansĂŁo jupteriana. Estando ambos em signos de terra, potencializam o campo material e decisĂ”es assertivas focadas na realidade.

đŸ’„ TENSÃO ENTRE MERCÚRIO E SATURNO

Aqui temos a mente tomando a linha rĂ­gida de Saturno como regra, nos deixando ainda mais crĂ­ticos, exigentes, evidenciando as falhas e desprezando os acertos. A psicosfera da Terra, que jĂĄ Ă© densa e negativa o suficiente, em fases como essa tende a piorar, colaborando com pensamentos julgadores intrusivos. A solução Ă© se valer da luz de Saturno, se organizando e mantendo certa disciplina com o dia a dia. AlĂ©m de dominar os pensamentos que vierem tentar te conduzir para esse lugar chamado “eterno julgamento” – de si e dos outros.

☀ TENSÃO ENTRE SOL E JÚPITER

Aqui estamos no universo dos excessos. A nossa visão das coisas pode ficar turva, trazendo excesso de autoconfiança, que resulta em achar que pode fazer mais do que realmente pode suportar, comprometendo sua vitalidade e bem-estar. Hå também uma enorme vontade de que as coisas deem certo por si mesmas, o que não acontece em períodos como esse, ou seja, o que vier a dar resultados dependerå do seu próprio esforço, não conte com a sorte e faça o que tem que ser feito e aceite aquilo que não pode ser mudado.

đŸȘ TENSÃO ENTRE VÊNUS E URANO

JĂĄ falamos desse aspecto antes e, com VĂȘnus retrĂłgrada, o Ăąngulo tenso com Urano volta a se formar. O resultado Ă© a sensação de insegurança, seja nas relaçÔes ou na organização financeira. HĂĄ um sentimento de que nĂŁo se sabe muito bem onde tudo isso vai dar. Seja prudente, nĂŁo gaste alĂ©m do planejado e segure a onda dentro das relaçÔes interpessoais.

Siga-me nas redes

Instagram @mercuriona11

Youtube MercĂșrio na 11

Spotify MercĂșrio na 11 É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteĂșdo sem prĂ©via autorização do autor da obra.