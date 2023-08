Energias da semana de ♉ 07/08 a 13/08

Energias da semana, por Rafaela Luiz, astróloga e taróloga

♉ LUA NA FASE MINGUANTE

Começamos a semana com a Lua minguante em Touro – dois símbolos opostos. Um fala do apego, da insistência (Touro) e, o outro, do desapego e do fim do ciclo das coisas. Na quarta-feira (9), a Lua entra em Gêmeos e, na sexta-feira (11), em Câncer: um convite para encerrar ciclos e fazer limpezas na mente e no coração, mais do que necessário nos dias atuais.

💣 MARTE E MERCÚRIO PRÓXIMOS: DUALIDADE E IMPOSIÇÃO

As conjunções são consideradas aspectos neutros – vou explicar melhor no vídeo da semana (@mercuriona11) – porém, quando se trata de Marte e Mercúrio, vejo mais como um aspecto tenso. Contudo, os dois estão formando um bom aspecto com Júpiter, o que pode trazer um equilíbrio positivo de forças.

Esse evento simboliza irritação e urgência, que em geral vai estourar nas palavras – sempre penso em gritaria quando penso em Mercúrio e Marte. Com Júpiter em bom aspecto com os dois planetas, quem tem sabedoria e visão expandida da vida poderá se valer disso, evitando ações impulsivas que resultam em problemas.

AS TENSÕES DA SEMANA PASSADA SEGUEM COM A GENTE

☀ 🪐 A tensão entre Júpiter e Sol está perdendo força, mas ainda se arrasta até o fim da semana. Já a tensão entre Vênus retrógrada e Urano está em crescente, e seu ápice será na quinta-feira (10), assim, as dicas da semana passada permanecem.

☀💄 SOL E VÊNUS EM APROXIMAÇÃO: CHEGOU A HORA DE CLAREAR O QUE TE ATRAPALHA NAS FINANÇAS E NO AMOR

Essa semana teremos algumas conjunções potentes, sendo essa aqui a maior delas: Sol e Vênus favorecem a estética, as finanças e as relações humanas em geral – da cordialidade à libido. É como se todos nós estivéssemos com uma disponibilidade afetiva maior. O que pesa contra, de alguma forma, é a retrogradação de Vênus, que desde começou nos colocou em reavaliação dos valores pessoais, tanto no amor quanto nas finanças. Essa parceria pode nos ajudar a ver onde as mudanças nos nossos valores precisam acontecer para enfim, ter valores pessoais melhores.

Siga-me nas redes

Instagram @mercuriona11

Youtube Mercúrio na 11

Spotify Mercúrio na 11

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo sem prévia autorização do autor da obra.