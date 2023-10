Fato curioso! O Novo vai para base de Casagrande em Cachoeiro?  

Por: Flavio Cirilo

[email protected]

(28) 99959-6506

O Diretório Estadual do Partido Novo lançou o Comitê Provisório em Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (30), na Câmara Municipal, mas um fato curioso chamou atenção.

Enquanto os integrantes da sigla realizavam o evento, com a presença do vereador e pré-candidato a prefeito Junior Corrêa (PL), na Casa de Leis cachoeirense, o blocão formado pelos também pré-candidatos à prefeitura da Capital Secreta, deputados Allan Ferreira (Podemos), Dr. Bruno Resende (União) e o secretário de Cidadania, Dir. Humanos e Trabalho de Vitória, Diego Libardi (Republicanos), se reuniam na capital capixaba com o professor Aridelmo Teixeira, a maior referência do Novo no Estado.

O Novo e o PSB, de Casagrande e Victor Coelho

Os parlamentares Allan Ferreira e Bruno Resende atualmente fazem parte da base do governador Renato Casagrande (PSB), mas o partido Novo do Aridelmo não.

Se a legenda permanecer com a mesma postura, existe grande possibilidade que, em Cachoeiro, se posicione contra o PSB, de Casagrande e do prefeito Victor Coelho.

Mas o poder de articulação do blocão não pode ser subestimado, nem uma possível composição com o Novo para as eleições municipais, contrariando o direcionamento atual da legenda no Espírito Santo.

A pergunta que não quer calar

Diante dessas possibilidades, a dúvida é: de qual lado o Novo vai ficar? Ao lado da base estadual ou ao lado do Junior Corrêa do PL, opositor de Casagrande e Victor Coelho?

