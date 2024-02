Finalmente podemos afirmar: Feliz Ano Novo! Após um mês de janeiro que aparentemente durou mais de 365 dias, reza a lenda, passando o Carnaval, o ano novo se inicia.

Em ano de eleição, quando prefeitos e vereadores, no exercício de suas funções, buscam se manter no poder ou fazerem seus sucessores, o tempo corre, em desfavor de cada um.

Já em meados de fevereiro, ano bissexto, um dia a mais no calendário, lideranças políticas já iniciam as articulações. Em alguns casos, com euforia, em outros, banançosos. Mas, de uma forma ou de outra, a dança das cadeiras já se iniciou, movimentando autoridades municipais, estaduais e da federação.

Para alguns, “quem chega primeiro bebe água limpa,” e por isso a importância de sair na frente e buscar apoio de deputados federais e estaduais. Além, claro, do apoio do governador Renato Casagrande.

Contrariando esse pensamento, alguns articuladores políticos, possuídos de traquejos, acreditam que na política nem sempre quem chega primeiro bebe água limpa, visto que o cenário, dependendo do município, é muito flutuante.

Comparada como uma nuvem no céu, a política municipalista é diferenciada. Em meio a ensaios de supostos nomes para assumir cadeiras no legislativo municipal ou no executivo, a arte de juntar inimigos e afastar amigos continua mais forte do que nunca.

Como veículo de comunicação, nos cabe agora intensificar a informação a todos dos bastidores da política da nossa região para cada leitor e/ou internauta do portal AQUINOTÍCIAS.COM, que inclusive, completa 20 anos em 2024. Mais uma vez estaremos juntos, saindo na frente e informando com credibilidade e responsabilidade, marcas do grupo Folha do Caparaó. Afinal de contas, todo mundo vê, todo mundo lê.

Grupo Folha do Caparaó, 20 anos com você!

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM