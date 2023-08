Na inauguração das obras de pavimentação asfáltica da rodovia que liga Castelo a Muniz Freire, neste sábado (29), um momento arrancou risos dos presentes. Na hora de descerrar a placa de inauguração, o governador Renato Casagrande teve uma surpresa ao cumprimentar o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick. Ele estava vestido com uma camisa do Botafogo, time do coração do governador e do prefeito. A situação rendeu um grito de “segue o líder” e os comentários de prefeitos presentes de que o colega alegrense estava tentando garantir mais recursos para seu município. E o espírito futebolístico continuou, com a banda da Polícia Militar do ES tocando hinos de times a pedidos de políticos presentes. Claro, que o do Botafogo foi o primeiro a ser executado…

Inauguração de rodovia teve camisa do botafogo e souvenir (2)

Além do prefeito com a camisa do Botafogo e hinos de clubes de futebol, teve gente levando souvenir para casa. O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, feliz com a realização da obra que vai trazer benefícios para seu município, pegou um dos panos com o brasão do Estado que cobriam as placas de inauguração. E quando alguém tentou pegar o pano para guardar, disse que era seu e levou embora. “Esse aqui é meu, vou guardar”, disse.

Livro que aborda o tema abuso é lançado em Iúna

A psicóloga Maralins Lopes Rezende lançou o livro “Abuso, Traumas e Dores – quando o inimigo mora em casa”, na noite de sexta-feira (28). O evento de lançamento aconteceu na Casa da Cultura de Iúna, com a presença de autoridades e personalidades ligadas à literatura e educação do município e região. O livro é baseado em relatos da vida real que a psicóloga ouve no seu dia a dia. Ela os transformou na história de um pai de família que pratica abusos, aproveitando da sua posição patriarcal. Com isso, consegue retratar os abusos sofridos por crianças, adolescentes e até adultos que são frequentes em nossa sociedade. Estavam presentes, entre outros, o prefeito de Iúna, Romário Batista, o secretário municipal de Turismo e Cultura, Rogério Cezar, o presidente da Academia Iunense de Letras e Artes, José Saloto Sobrinho, e o presidente da Academia Ibatibense de Letras e Artes, José Ribeiro. A escritora também foi homenageada pelos filhos que participaram da produção do livro e autografou exemplares para os presentes, entre familiares e amigos.

Alegre em Cristo acontece em agosto

A Associação Cristã de Arte e Cultura (Acac) vai realizar a 2ª Edição do Alegre com Cristo nos dias 18 e 19 de agosto. O evento vai acontecer em parceria com a Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (Secute), na rua atrás da agência do INSS – Praça da Estação. A programação completa será divulgada em breve.

Leilão de veículos, máquinas e sucatas em Iúna

A Prefeitura de Iúna, por intermédio da Secretaria de Gestão Planejamento e Finanças, realizará o Leilão Municipal de veículos, máquinas pesadas e sucatas. O leilão vai acontecer no dia 9 de agosto, às 10 horas, no Parque de Exposições de Iúna. Entre os itens que serão leiloados estão carros de várias marcas e modelos, máquinas pesadas, como tratores, escaveiras e retroescavadeiras, além de resfriador de leite, enciladeira, sucatas de veículos, máquina de solda, equipamentos inservíveis de informática e outros objetos.