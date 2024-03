Lar dos Velhinhos do Caparaó comemora 33 anos com festa

O centro Assistencial Maria Giovannina Gallotti – CAMAG, mais conhecido como “Lar dos Velhinhos”, realizará entre os dias 6 e 7 de abril, em sua Sede, na rodovia Mikeil Chequer, quilômetro 17, em Iúna, a comemoração dos seus 33 anos de fundação.

Além de shows regionais, o evento contará com cavalgadas e sorteio beneficente. Toda a renda arrecadada será usada no custeio das despesas e para a contrapartida da reforma de adequação do Lar dos Velhinhos, afirma Elaine Silveira Gomes, diretora da instituição.

“Hoje temos 56 idosos acolhidos de diversos municípios do Caparaó. Esse evento que estamos realizando é para custeio das despesas e contrapartida na reforma que se iniciou para adequação das instalações do CAMAG”, ressalta Elaine.

Atualmente, o CAMAG possui idosos acolhidos dos municípios de Iúna, Irupi, Ibatiba, Ibitirama e Muniz Freire.

Confira a programação:

SÁBADO DIA 06

19:00 – Show de abertura e logo após Show Nacional com Os Carreteiros.

DOMINGO DIA 07

9:30 – Concentração da Cavalgada em frente à antiga Faculdade Doctum. Participação das comitivas da região.

15:00 – Sorteio Beneficente. Prêmios: 03 Sacas de Café, uma moto Honda Start 160 0 km e um veículo Citroen Aircross Ano 2018/19. Informações pelo telefone: (28) 99944-2714 ou (28) 99996-9210.

