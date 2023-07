LGBTI+ elege representantes ao direito da pessoa idosa

Leandro Mazzini

Com Leonel Rocha, Walmor Parente, Carolina Freitas e Tom Camilo

Apostas à mesa

Começou discreto, porém forte, o lobby em Brasília dos donos de sites de apostas – usando muitos advogados – junto a deputados federais. A intenção é provocar alguns deles a apresentarem emenda à MP 1.182/2023, reduzindo muito a taxa de 32% em cima de cada aposta. Os ministros palacianos contra-atacam na articulação para tudo passar como está. O desafio dos sites é grande: achar quem, mesmo na oposição, queira peitar o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que têm a chave do cofre para liberação das emendas parlamentares. Com a necessidade urgente de arrecadação de bilhões de reais e municípios esperando investimentos, comprar uma briga nesse momento é risco político, garantem alguns congressistas consultados pela Coluna. A MP entra na pauta da Câmara como urgência dia 8 de setembro.

LGBTI+ idosos

A Aliança Nacional LGBTI+ conseguiu eleger, pela 1ª vez, dois representantes do segmento para o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. O CNDPI teve sua formulação alterada por decreto do presidente Lula da Silva para incorporar representantes de indígenas, mulheres e LGBTI+, entre outros setores da sociedade.

Pátria des(amada)

A bomba do ano no setor de shoppings é o comunicado do fundo Pátria Investimentos, que alegou perdas em unidades da Tenco em cidades do interior, cuja ação passou de R$ 10 para R$ -300. Quer dizer que os cotistas perderam todo o investimento. A CVM está lotada de denúncias e não é a 1ª vez que o Pátria anuncia esse calote no setor. A dupla Eduardo Gribel e a Adriana Gribel está à frente do negócio.

Atrás do cofre alheio

O governador de Alagoas, Paulo Dantas, em sua tentativa de derrubar acordo de indenização no valor de R$ 1,7 bilhão firmado entre a Prefeitura de Maceió e a Braskem, repete tese que já foi rechaçada pela Justiça Federal quando apreciou a homologação de outro acordo. A Justiça já havia determinado que a prefeitura tem o direito de reivindicar indenização por problemas causados pelo afundamento do solo. O dinheiro será usado num fundo para apoio à vítimas e obras de infraestrutura.

Reajuste para servidores

Os servidores públicos federais negociam com o governo os reajustes da categoria para o próximo ano. Querem repor as perdas salariais acumuladas desde 2013 e calculadas pelo DIEESE entre 35,31% e 56,29% com base no IPCA, já descontado o aumento de 9% concedidos este ano.

Aborto e maconha

Resolução deste mês do Conselho Nacional de Saúde será a próxima polêmica envolvendo a bancada cristã no Congresso. Uma das recomendações do colegiado presidido pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, prevê garantir “a intersetorialidade nas ações de saúde para o combate às desigualdades estruturais e históricas, com a ampliação de políticas sociais e de transferência de renda, com a legalização do aborto e a legalização da maconha no Brasil”.

ESPLANADEIRA

# Sociedade Paranaense de Pneumologia promove debate sobre doenças respiratórias e tabagismo na ALEPR no dia 1º de agosto. # Estudo da Inter.B Consultoria Internacional de Negócios mostra que investimento no setor de infraestrutura deve crescer 11,1%. # Lacoste reinaugura loja no Shopping Anália Franco, em São Paulo. # Festival Amazônia Mapping celebra 10 anos em edição especial. # Empresas de energia, tecnologia e agro se unem para a criação de associação para impulsionar o Hidrogênio Verde. # Nokia apresentou o Harbrok, sua nova geração de rádios para redes móveis e redes empresariais