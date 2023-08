Mulher no poder: Rafaela desponta entre nomes cotados em Cachoeiro

Por: Flavio Cirilo

Apesar de o município de Cachoeiro não ter nenhuma mulher eleita para os poderes Executivo e Legislativo, nomes femininos competitivos vêm se destacando no contexto político local como, por exemplo, a nutricionista Rafaela Donadeli (União), esposa do deputado estadual e pré-candidato a prefeito da Capital Secreta, Dr. Bruno Resende (União).

“Não venho de uma família política, até resisti um pouco quando Bruno insistiu em participar do processo eleitoral, mas através do meu esposo, Dr. Bruno Resende, e do sonho que ele tem de lutar por saúde com mais dignidade para as pessoas, me apaixonei pela política, a política de doação, de pensar no próximo e, acima de tudo, a política de salvar vidas, junto ao sistema de saúde, junto às comunidades, que tanto carecem de dignidade!”, explicou Donadeli.

“Recado” para o Victor Coelho I

Quando questionada sobre o tema gestão pública, a nutricionista apontou os principais pontos que a atual administração municipal vem deixando a desejar.

“Cachoeiro tem recebido um grande volume de investimentos, do nosso governador Renato Casagrande (PSB). Porém, na execução das obras no plano local, o que vemos hoje são obras acontecendo ao mesmo tempo, de forma simultânea. Isso traz uma estrutura mais robusta para cidade, mas precisaria de mais organização municipal para minimizar o impacto na mobilidade urbana e no nosso comércio, que já sofreu tanto nos últimos anos”, afirmou.

“Recado” para o Victor Coelho II

Rafaela ainda destacou a saúde como um dos segmentos que carecem de uma atenção mais especial do poder público municipal.

“Precisamos evoluir nesse sentido. Outro ponto a ser melhorado é a estrutura de saúde. Apesar de termos algumas unidades novas ou reformadas, a população ainda tem muita dificuldade de acesso à saúde. Esse é um dos pilares da nossa luta. Estamos ouvindo bastante os pedidos relacionados à educação, preciso aproveitar para parabenizar nosso governador por tantas escolas estaduais de excelência, mas ainda precisamos evoluir com as escolas municipais, que são a base das nossas crianças. É difícil avaliar uma gestão da qual não fazemos parte diretamente. Penso que temos pontos positivos e pontos a melhorar”.

Mais mulheres no poder

Cachoeiro nunca teve uma mulher como prefeita ou vice, além de atualmente também não ter nenhuma mulher na Câmara Municipal. Nesse contexto, Rafaela defendeu uma maior participação da mulher, não só no Brasil, mas e, principalmente, em Cachoeiro.

“Nós mulheres somos absolutamente capazes de exercer qualquer cargo ou posição que desejamos, somos determinadas e colocamos, além do conhecimento técnico, o coração e a empatia em todos momentos, isso nos torna talvez mais humanas e capazes que ouvir melhor os anseios da população. Acredito na força da mulher!”

Rafaela candidata

Filiada ao União Brasil, a Rafaela Donadeli, que tem intensificado a sua caminhada junto ao seu esposo deputado Bruno Resende nas ruas de Cachoeiro, não descarta a possibilidade de colocar o seu nome à disposição para avaliação dos cachoeirenses.

“Sou apoiadora incondicional do Bruno. Se ele for candidato, vou escutá-lo para definir em qual posição posso contribuir mais para o nosso grupo político e para a nossa Cachoeiro de Itapemirim. Daremos o nosso melhor, independentemente de estar ou não pleiteando um cargo, vou estar todos os dias trabalhando por mais realizações para a população!”, ressalta.

Prefeita, vice-prefeita ou vereadora?

Apesar de Rafaela não confirmar nenhuma articulação nesse sentindo ainda, nos bastidores do Poder comenta-se que ela pode ser a “Carta na Manga” de Dr. Bruno Resende, caso ele opte por não deixar a Assembleia Legislativa para disputar o cargo de prefeito de Cachoeiro de Itapemirim em 2024.

“Dizer que serei candidata a algum cargo político é muito precoce. Acredito na democracia, na harmonia e independência das instituições, e acho que tanto o Executivo como no Legislativo são de extrema importância. Eu ficaria honrada se tivesse a oportunidade de atuar em qualquer interface visando a população, mas hoje estou na política como doação, e quero estar sempre ao lado do Bruno trabalhando por projetos que vão mudar a vida das pessoas”, explicou Rafaela Donadeli.