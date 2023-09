Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo

Abandonado

O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro ensaia verbalmente o antídoto contra a delação de Mauro Cid, o (ainda) tenente-coronel que foi ajudante de ordens: “Ele fez porque quis, ninguém mandou”, diz veterano político. O suspense está em torno de Cid ter, ou não, prova da entrega dos supostos US$ 86 mil de venda de jóia presenteada ao ex-chefe.

Influencer

O ex-deputado Deltan Dallagnol vai se filiar ao Novo, que vai alterar o estatuto para recebê-lo e não perder o fundo partidário. O ex-procurador da Lava Jato encontrou ombros amigos ali, e será o influencer da legenda nas redes sociais.

CPI da Braskem

Se instalada, a CPI da Braskem deverá ter uma estrela: o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. O autor do requerimento para a investigação, senador Renan Calheiros (MDB-AL), não poupa Prates nem a Petrobras por supostas omissões da empresa em relação ao jeito que a sócia da petroleira, a Braskem, lida com o afundamento do solo de bairros de Maceió, onde há uma unidade da petroquímica.

Novato

Ele saiu do anonimato quando Dilma Rousseff citou o “Bessias” no seu derradeiro Governo. Não será surpresa no escrete petista do presidente Lula da Silva se ele indicar o hoje AGU Jorge Messias para a vaga de Rosa Weber no STF. Lula quer um ministro para chamar de seu – um novato sem amarras na praça ou padrinhos poderosos como banqueiros e empreiteiros, o que ocorre muito nas campanhas para as altas Cortes.

Em apuros

Marília Alencar, ex-diretora de inteligência do então ministro da Justiça Anderson Torres, está em apuros com colegas delegados federais. Mesmo negando, seu nome é lembrado quando o assunto é a planilha de rotas de eleitores do PT entregue a Torres antes do 2º turno das eleições.

Bunker

Principal alvo das investigações sobre o rombo bilionário da rede Americanas, Miguel Gutierrez tinha o hábito de se refugiar numa sala blindada na sede da empresa para tratar de assuntos delicados.

ESPLANADEIRA

# Levantamento mostra que o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, se destaca quando o assunto é engajamento nas redes sociais. # Economista Ladislau Dowbor afirma que o Brasil perde 31% do PIB com dreno financeiro e renúncias fiscais. # CNseg estreia patrocínio com atletas olímpicos para estimular a proteção financeira. # Pesquisa Manpower Group mostra que 48% das empresas pretendem contratar no 4º trimestre. # Sesc promove show de Thiago Nacarato no dia 29 no Teatro Goiânia. # Governo Federal estima arrecadar R$ 4,4 bilhões com pendências do MEI. # Pesquisa da Bayer mostra que 73% dos agricultores já observaram impactos das mudanças climáticas em suas fazendas.

