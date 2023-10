O Jardim Suspenso de Alegre para estacionar carros

Circula pelas redes sociais, um vídeo de um vereador de Alegre que se tornou um meme, devido ao que muitos consideraram uma ideia um tanto quanto pitoresca e absurda. No vídeo, o vereador Sebastião Lino Salardani fala sobre a dificuldade de estacionar um veículo no centro da cidade. Uma realidade. No entanto, ele levanta a hipótese de enviar uma indicação ao prefeito Nirrô Emerick, sugerindo cobrir “o Jardim”, a centenária Praça 6 de Janeiro, que fica no centro da cidade, para abrir vagas de estacionamento por cima dessa cobertura. “Cobrir aquele jardim todinho, fazer um jardim coberto e, por cima da cobertura, fazer umas cem vagas que dariam 100 reais por hora”, afirma no vídeo, falando em estacionamento pago em cima de uma suposta cobertura da praça pública. “Não vejo outra solução para Alegre, cobrir o jardim com o pé direito bem alto e estacionamento por cima, uma cidade moderna”, completa. Alguns até duvidam que o vereador estivesse falando sério, mas o pessoal não ia perder a piada sobre um verdadeiro jardim suspenso de Alegre.

Nota de repúdio em Muniz Freire

Na última sessão da Câmara de Muniz Freire, o presidente, vereador José Maria Bergamini comunicou oficialmente a renúncia do vereador Rodrigo Pope, declarando extinto o mandato e anunciando que será convocada a suplente, ex-primeira dama do município, Soninha Mignone. E, logo em seguida, foi lida uma Nota de Repúdio da Procuradoria Municipal de Muniz Freire contra “as palavras ofensivas” do então vereador Rodrigo Pope contra o procurador da Câmara, Matheus Sobreira. “As ações do vereador desrespeitam não só a procuradoria, mas toda classe de procuradores e a própria advocacia, a Câmara e o estado democrático”, afirma a nota.

5ª Mostra de Qualidade de Café de Alegre

Na última sexta-feira (6), a Praça Elias Simão, conhecida como Praça do Pico da Bandeira, foi palco da 5ª Mostra de Qualidade de Café de Alegre. A mostra foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural (Seder) e Sala do Empreendedor, em parceria com Incaper e Caparaó Jr. E, no final, foram anunciados os vencedores, nas categorias Café Arábica e Café Conilon. Café Arábica: 1° lugar – José da Conceição – de Serra Danta – Celina (média 85,5); 2° lugar – Luiz Jorge Barros – Ponte do Baiano (média 84,5); 3° lugar – José Rubens Toledo – Serra Danta – Celina (média 83,5). Café Conilon: 1° lugar – João Victor de Souza Abreu – Feliz Lembrança (média 84,25); 2° lugar – Mauro Torres Ribeiro – Sobreira (média 83,75); 3° lugar – Leandro Barbosa Quadra – Água Limpa (média 83,5).

Dia do Evangélico em São José do Calçado

No próximo dia 20 de outubro, São José do Calçado vai comemorar o Dia do Evangélico, com uma extensa programação no Parque de Exposições da Divinéia. Um dos destaques, entre as atrações, será a apresentação da cantora Sarah Beatriz. A programação será aberta às 8 horas da manhã, com café comunitário das igrejas locais, seguido de carreata às 10 horas. Na parte da tarde, às 15 horas, festa infantil com Amigos da Alegria e, às 18 horas, encontro das igrejas e cantores locais. A programação será encerrada com o show de Sarah Beatriz, a partir das 20h30.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM