Saint Patrick’s Day no ES: cervejarias do Estado preparam celebrações

Por Leandro Fidelis

As cervejarias do Espírito Santo se preparam para celebrar o Saint Patrick’s Day, uma tradição irlandesa que conquistou espaço de Norte a Sul do Estado. Diversos estabelecimentos estão preparando programações especiais para homenagear São Patrício, o padroeiro da Irlanda.

Em Ibatiba, a Cervejaria Panzert abre as comemorações a partir desta quinta-feira (14), oferecendo Pilsen Verde, incorporando o espírito festivo e alegre que caracteriza a festa do mês de março. O primeiro dia será de desafios e promoções. Na sexta (15), tem show com Marcos e Ryan, às 21h. Sábado (16) a festa fica por conta de Bruno Marlon & Gabriel, no mesmo horário. E para encerrar, domingo (17) será a vez de Dimitri Freitas, às 16h.

Em João Neiva, a Cervejaria Três Torres estende as celebrações de sexta-feira (15) até domingo (17), promovendo um fim de semana repleto de música e descontração. No sábado (16), os clientes que comparecerem vestidos de verde serão agraciados com descontos especiais no consumo.

Domingos Martins não fica para trás, com a Cervejaria Azzurra, em Pedra Azul, aquecendo os motores nesta sexta-feira (15) com rodada dupla de chope verde. No sábado (16), o HD Acústico Trio anima o público. Também em Pedra Azul, a Ronchi Beer vai oferecer uma cerveja Pilsen comemorativa (foto abaixo), um cardápio cheio de delícias e música ao vivo com Don Patrick Trio a partir das 20h (couvert R$ 12).

Na mesma região, neste sábado (16), a Cervejaria Deck Beer vai ter rodada dupla de chope verde o dia todo, de 11h à 0h, além de shows com Lara e Lua, às 13 horas; e com Michael Duarte e Davi, às 19h.

Já na Rua de Lazer em Campinho, a Trarko Tap House oferece uma programação completa de 14 a 17 de março, com shows de Duets (dia 15), às 20h; Picnic Dogs (dia 16), no mesmo horário; e Os Moços (dia 17), às 17h, acompanhados de chope verde, música e decoração temática.

A Barba Ruiva, por sua vez, celebra o Saint Patrick’s Day de sexta (15) a domingo (17) com uma decoração especial, chope radioativo e muito rock n’roll. Os clientes que comparecerem aos shows vestidos de verde serão presenteados com o primeiro chope também na cor, cortesia da casa!

A Churrascaria Tangará, em Venda Nova do Imigrante, preparou uma programação especial para todos os sábados do mês de março. No próximo (16), a celebração de São Patrício será ao som de rock com a banda Moustache. No dia 23, no mesmo horário, MPB com Victor Nabrasi e, fechando o mês de comemorações, dia 30, às 19h30, Matheus Gaspari.

No mesmo município, a Cervejaria Aurora se une à festa neste sábado (16), com música ao vivo, rodada dupla de estilos selecionados e chope verde (foto abaixo).

Em Vargem Alta, a Cervejaria Dus Grillo promete uma homenagem especial a São Patrício neste sábado (16), a partir das 14h30 e entrada franca. A programação inclui cerveja exclusiva (a partir das 11h) e shows de Ronnie Silveira e os Valerianos, Thunder DJ e Geraldo Pacheco e Banda. Um tatuador estará disponível no local para os interessados.

Linhares, no Norte capixaba, também não ficará de fora, com as cervejarias LBS, Moon Dogs e Conceição com festa no próximo dia 30, no Conceição Hall. O evento contará com a presença de artistas como Mr. Gabs, Dona Fran e Bridy. A promoção é do Beerlin e o lote promocional limitado custa R$ 15.

