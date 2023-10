Trazendo inovação e sabor, conheça os últimos lançamentos da Loveland

Por Leandro Fidelis

Joaquim Natal, o visionário por trás da Cervejaria Loveland, está sacudindo o cenário cervejeiro com inovação e qualidade. Recentemente, ele surpreendeu com o lançamento de dois estilos: Session IPA e Belgian Quadrupel. E, para outubro, ele promete mais duas novidades, segundo adiantou ao blog.

A Session IPA, com um teor alcoólico de 4,3%, 37 IBU e um EBC de 6,5, foi criada em resposta à demanda dos clientes e à necessidade de compartilhar conhecimento sobre Kveiks, leveduras que seguem uma antiga tradição na fabricação de cervejas artesanais e que resiste aos dias atuais em países como Finlândia, Estônia, Noruega e Lituânia.

“A galera pediu um workshop sobre Kveiks, então não bastava apenas falar sobre eles. Eu tinha que mostrar uma cerveja feita com Kveik”, diz o cervejeiro.

Para satisfazer o apetite dos fãs de IPAs, Joaquim decidiu criar a Session IPA, usando o lúpulo Luminosa, lançamento recente trazido exclusivamente para o Brasil pela Hops Company. A cerveja revela notas que lembram uma refrescante limonada tropical, com toques cítricos e de pêssego. Para Joaquim, é o equivalente a um “Nelson Sauvin” tropical. “O sucesso da Session IPA foi imenso, e ela se tornou parte de nossa linha regular”.

Portanto, agora é possível encontrá-la sempre disponível no pub da Loveland, em Vila Velha. Além disso, em breve a cerveja será lançada em latas, para que todos possam desfrutar dessa experiência única. Segundo Joaquim, as latas estarão disponíveis no final de outubro ou início de novembro.

Já a Belgian Quadrupel é uma verdadeira joia da Loveland, criada para comemorar o segundo aniversário da cervejaria. Com teor alcoólico de 12,6% e 28 IBU, a cerveja é a prova de que ocasiões especiais merecem cervejas especiais.

Amante da Escola Belga, Joaquim Natal decidiu honrar a tradição belga com essa cerveja de guarda, que apresenta notas de frutas escuras, como ameixa e banana passa, além de um aroma rico em especiarias. É uma cerveja feita para envelhecer, com potencial para ganhar complexidade ao longo dos anos.

Inicialmente, a Loveland disponibilizou apenas um barril da Belgian Quadrupel para servir como chope no pub e compartilhar o espírito do aniversário com os clientes. Mas os clientes poderão encontrá-la exclusivamente no Festival Brasileiro da Cerveja 2024 ou adquirir garrafas, a serem lançadas em dezembro, junto com uma taça trapista exclusiva.

Há uma peculiaridade sobre a Belgian Quadrupel: ela foi feita com a mesma levedura da lendária “Westvleteren XII”, considerada a melhor cerveja do mundo. Portanto, essa é uma oportunidade imperdível de saborear uma cerveja com raízes profundas na tradição belga e na excelência cervejeira. Vamos ficar atentos às novidades da Loveland!

